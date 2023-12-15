غانتس يهاجم نتنياهو وينتقد من يخلقون نزاعات مصطنعة مع الولايات المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- انتقد عضو حكومة الحرب وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، أولئك "الذين يضرون بعلاقات إسرائيل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن"، في تلميح إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وخلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، تجنب غانتس بعناية تحديد نتنياهو بالاسم، لكنه أعرب عن اتهامات مماثلة لرئيس المعارضة يائير لابيد، الذي حرص في تصريحاته يوم الأربعاء على انتقاد رئيس الوزراء بشكل مباشر.

وقال غانتس إن "دور القيادة هو إخبار الجمهور بما سيحدث بطريقة واقعية والسعي لتحقيق هذا الهدف دون خلق نزاعات مصطنعة عندما يقاتل جنودنا جنبا إلى جنب في ساحة المعركة"، مضيفا: "للأسف، حتى في هذه الأيام تحديدا، هناك من يشارك في خلق نزاعات مصطنعة في المجال العام والإضرار بالعلاقات المهمة مع الولايات المتحدة".

واعترف غانتس، في تصريحاته، بضرورة العمل مع شركاء إسرائيل العرب لإعادة بناء غزة بعد أن يحقق الجيش الإسرائيلي هدفه المتمثل في القضاء على حماس وإنهاء حكمها المستمر منذ 16 عاما.

وقال: "في هذه الحرب، ليس هناك اليوم التالي، هناك عملية طويلة وصعبة وضرورية.. ذلك سيستغرق أياما وشهورا وسنوات"، معتبرا أن "حماس جزء من المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا ووقف التطبيع. يجب علينا أن نحقق العكس: إزالة تهديد حماس، وتعزيز العلاقة مع الدول العربية المعتدلة، وبناء واقع إقليمي مختلف يتضمن أيضا إطارا للحل في غزة".

وخاطب غانتس الإسرائيليين، وبدا مرة أخرى وكأنه ينتقد قيادة نتنياهو وسلوك حكومته، مبينا أن "الشيء الأكثر أهمية في هذا الوقت هو كسب الحرب والحفاظ على أمن إسرائيل. ولتحقيق هذه الغاية، فإن وحدة الشعب، والروح الداعمة للجنود، وعودة الرهائن، واتخاذ القرارات الصحيحة على المستويين العسكري والسياسي، هي أمور مهمة".

وتابع تصريحه باللغة الإنجليزية قائلا: "أصدقائي الأمريكيين، لا تخطئوا، نحن شركاء بالواجب وأصدقاء بالاختيار. هذا ما قاله لي صديقي الجنرال مارتن ديمبسي ذات مرة. هذه الكلمات لها معنى الآن أكثر من أي وقت مضى. إسرائيل ممتنة لدعمكم المستمر خلال هذه الأوقات الصعبة".