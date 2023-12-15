سوليفان يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة

MENAFN - Palestine News Network ) في إسرائيل..تاريخ النشر:15.12.2023 | 10:02 GMT | أخبار العالم

في إسرائيل.. سوليفان يتحدث عن مستقبل غزة ويتجنب انتقاد تل أبيب علنا

سوليفان خلال لقائه مدير الموساد

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بحث مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الجمعة في إسرائيل، مستقبل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رافضا توجيه أي انتقادات علنية لإسرائيل.

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وقال سوليفان خلال مؤتمر صحافي إنه "كانت لدينا نقاشات مكثفة حول الانتقال من عمليات عسكرية أكثر كثافة إلى عمليات أقل كثافة وأكثر دقة، وهذا الانتقال قد يستغرق فترة زمنية من أجل تحقيقه.. وأنا اتفق مع وزير الدفاع الإسرائيلي أن قتال حماس سيستغرق أشهرا وبأن إسرائيل تقاتل منظمة إرهابية متوغلة في عمق القطاع"، وفق تعبير المسؤول الأمريكي، الذي أشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيناقش هذه المسألة أيضا خلال زيارته إلى إسرائيل.

ولفت مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أنه "تحدث مع المسؤولين الإسرائيليين حول استخدام الأنواع المختلفة من الذخائر وفق الحاجة العسكرية وطبيعة العملية العسكرية وأنه يجب على إسرائيل أن تفرق بين الأماكن التي يتواجد فيها المدنيون والمسلحون من حماس عند استخدام هذه الأنواع".

وشدد سوليفان على ان بلاده "تريد أن نرى إسرائيل كدولة تلتزم بالقانون الدولي"، معتبرا أن انتقاد إسرائيل علنا لن يساعد إلا حماس"، وقال: "أنا لا أنوي فعل ذلك".

ولفت سوليفان إلى أن "تفريق إسرائيل بين الفلسطينيين الأبرياء وبين حماس، ليس مجرد مسألة إنسانية وإنما استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، وشركاؤنا الإسرائيليون أبدوا إدراكا لهذا الأمر".

وعن مستقبل الحكم في قطاع غزة، قال سوليفان إن "الإدارة الأمريكية لا تعتقد أنه من المنطقي أو من الصحيح أن تعيد إسرائيل احتلال غزة، وأنه يجب في النهاية نقل الحكم إلى الفلسطينيين، أما بالنسبة للجدول الزمني وكيفية نقل الحكم، فهذا أمر سنستمر في نقاشه مع الإسرائيليين"، بحسب قوله.

وكان سوليفان التقى عددا من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومدير الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، لدى وصوله إلى إسرائيل آتيا من الرياض حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المصدر: RT