ارتفاع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.26 بالمئة إلى 76.81 دولار للبرميل.
كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2 بالمئة مسجلة 71.73 دولار للبرميل.
وجاءت مكاسب النفط هذا الأسبوع وسط تراجع الدولار لأقل مستوى في 4 أشهر، وبدعم من التوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل.
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