ارتفاع أسعار الذهب عالميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما يتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تراجع الدولار، ومع متابعة قرارات البنوك المركزية الكبرى.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 بالمئة إلى 2049.6 دولار للأونصة، فيما سجل الدولار أقل مستوى في 4 أشهر متجهاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وأعلن الفدرالي الأميركي أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل، وتضع الفائدة المنخفضة في أميركا ضغوطاً على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.