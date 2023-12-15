عاجل: سرايا القدس تستهدف دبابتين لجيش الاحتلال في غزة
التاريخ
12/15/2023 5:16:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت كتائب سرايا القدس إن مجاهديها قاموا باستهداف دبابتين لجيش الاحتلال بقذائف "التاندوم" في محور الشيخ رضوان غرب غزة.
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