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استهداف سفينة في باب المندب ونشوب حريق فيها

12/15/2023 5:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن سفينة ترفع علم ليبيريا تضررت إثر هجوم جوي شمال ميناء المخا اليمني.
وأضافت الشرطة -في بيان- أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، مشيرة إلى أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب المقذوف الذي أدى لاشتعال حريق في السفينة.
من جانبها، أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى تقارير عن إصابة سفينة قرب باب المندب بجسم مجهول ونشوب حريق فيها.
وفي الإطار، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي أن الحوثيين هاجموا سفينة في البحر الأحمر.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء أمس أنها استهدفت سفينة حاويات بطائرة مسيرة في باب المندب بعد رفض طاقمها الاستجابة لنداءات وجهت له.




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