Friday, 15 December 2023 03:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عاجل: الجيش الإسرائيلي: استعدنا جثتي جنديين من غزة

12/15/2023 5:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثتي جنديين آخرين كانا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه استعاد جثة إسرائيلي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، ويدعى إيليا توليدانو (28 عاما)، وكان محتجزا في قطاع غزة منذ التاريخ نفسه.
وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا سابقا عن مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لديهما جراء القصف الإسرائيلي.




MENAFN15122023000208011052ID1107602408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث