عاجل: الجيش الإسرائيلي: استعدنا جثتي جنديين من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثتي جنديين آخرين كانا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه استعاد جثة إسرائيلي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، ويدعى إيليا توليدانو (28 عاما)، وكان محتجزا في قطاع غزة منذ التاريخ نفسه.
وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا سابقا عن مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لديهما جراء القصف الإسرائيلي.
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