عاجل: 33 شهيدا وصلوا لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
التاريخ
12/15/2023 5:16:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مصدر طبي للجزيرة بأن 33 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.
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