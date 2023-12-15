رئيس وزراء بلجيكا يدعو لإنهاء معاناة المدنيين بغزة

رئيس وزراء بلجيكا يدعو لإنهاء معاناة المدنيين بغزة
التاريخ
12/15/2023 5:16:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن الوضع يزداد سوءا في غزة.
ودعا دي كرو إلى وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة المدنيين.
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