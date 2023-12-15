غدا.. بدء سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

MENAFN - Youm7) أعلنتهيئة النيابة الإداريةعن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.وأعلنت الهيئة يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من غد 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.