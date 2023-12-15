مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل مع مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل مع مصر لإدخال المساعدات إلى غزة
التاريخ
12/15/2023 4:24:17 AM
(MENAFN
- Youm7) أكد جيك سوليفان المستشار الامن القومي الأمريكي، عملهم على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وتضامنهم في الالتزام بالدعم الأمريكي لإسرائيل.
كما أكد جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عملهم مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات الى قطاع غزة.
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