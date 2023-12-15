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مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل مع مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

12/15/2023 4:24:17 AM
(MENAFN- Youm7) أكد جيك سوليفان المستشار الامن القومي الأمريكي، عملهم على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وتضامنهم في الالتزام بالدعم الأمريكي لإسرائيل.

كما أكد جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عملهم مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات الى قطاع غزة.







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