مستشار الأمن الأمريكى: مرحلة جديدة فى الحرب تستهدف قيادة الفصائل الفلسطينية

MENAFN - Youm7) قال مستشار الأمن القومي الأمريكيجيك سوليفان ، إن هناك مرحلة جديدة في الحرب تركز على استهداف قيادة حماس.

وأضاف في مؤتمر صحفي من رام الله الفلسطينية، أن بلاده تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين في غزة، ونبذل مساعي لضمان عدم توسع النزاع في المنطقة، مشيرا أن بلاده تعمل مع مصر والأمم المتحدة على إيجاد سبل لإدخال المساعدات إلى غزة.

ويزور جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، الضفة الغربية المحتلة، في محاولته إظهار الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل في حربها ضد الفصائل الفلسطينية.







