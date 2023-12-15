حركة فتح للقاهرة الإخبارية: الاحتلال عطل انتخابات فلسطين وألغى كل الاتفاقات

(MENAFN
- Youm7) أكد الدكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من ألغى كل الاتفاقات السياسي التي وقعت مع الشعب الفلسطيني، وما تقوم به إسرائيل خطر استراتيجي على المنطقة والإقليم وليس فقط على الشعب الفلسطيني.
وأضاف متحدث حركة فتح، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، يجب أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية وعلى الإدارة الأمريكية أن تتخلى عن تحيزها للاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي هو من عطل الانتخابات الفلسطينية وهو من ألغى كل الاتفاقات السياسية التي وقعت مع الشعب الفلسطيني.
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