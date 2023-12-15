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حركة فتح للقاهرة الإخبارية: الاحتلال عطل انتخابات فلسطين وألغى كل الاتفاقات

12/15/2023 4:24:15 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من ألغى كل الاتفاقات السياسي التي وقعت مع الشعب الفلسطيني، وما تقوم به إسرائيل خطر استراتيجي على المنطقة والإقليم وليس فقط على الشعب الفلسطيني.

وأضاف متحدث حركة فتح، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، يجب أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية وعلى الإدارة الأمريكية أن تتخلى عن تحيزها للاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي هو من عطل الانتخابات الفلسطينية وهو من ألغى كل الاتفاقات السياسية التي وقعت مع الشعب الفلسطيني.







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