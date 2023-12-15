الاحتلال يفجر منزلا ويهدم آخر ويستهدف سيارة بطائرة مسيرة فى نابلس

MENAFN - Youm7) قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بتفجير منزل عائلة المعتقل الفلسطينى حامد كايد صبّاح، وهدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدى، فى قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية عوريف، وحاصرت منزل عائلة المعتقل صبّاح، وأخلت العائلة بالقوة، كما أخلت المنازل المجاورة ، قبل أن تفجّر المنزل الذي يقع في الطابق الثاني من بناية قديمة مكونة من ثلاثة طوابق، يسكن فيها أربع عائلات من 16 فردا.



كما هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي.



وتصنّف جريمة هدم وتفجير منازل عائلات الشهداء والمعتقلين، في إطار سياسة "العقاب الجماعي" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.



كما استهدفت قوات الاحتلال سيارة بصاروخين من طائرة مُسيرة في مخيم "بلاطة" شرق محافظة نابلس ذاتها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن طائرة مسيرة استهدفت سيارة يستقلها ثلاثة شبان في شارع بالمخيم سالف الذكر، بصاروخ أول ولم تصبها، ثم عادت وأطلقت صاروخا آخر أثناء هروب الشبان ولم يصب أحد.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أضرارا لحقت بأحد المباني نتيجة القصف.





