قوات الاحتلال تعتقل شابا من مدينة طوباس فى الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من مدينة طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب ثائر توفيق أبو صلاح، بعد مداهمة منزله في المدينة وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجر اليوم، من المدخل الشرقي، ودارت اشتباكات عنيفة، دون الإبلاغ عن إصابات.



