Friday, 15 December 2023 01:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تعتقل شابا من مدينة طوباس فى الضفة الغربية

12/15/2023 4:24:15 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من مدينة طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب ثائر توفيق أبو صلاح، بعد مداهمة منزله في المدينة وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجر اليوم، من المدخل الشرقي، ودارت اشتباكات عنيفة، دون الإبلاغ عن إصابات.








MENAFN15122023000132011024ID1107602153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث