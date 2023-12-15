قوات الاحتلال تعتقل شابا من مدينة طوباس فى الضفة الغربية
التاريخ
12/15/2023 4:24:15 AM
(MENAFN
- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من مدينة طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب ثائر توفيق أبو صلاح، بعد مداهمة منزله في المدينة وتفتيشه.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجر اليوم، من المدخل الشرقي، ودارت اشتباكات عنيفة، دون الإبلاغ عن إصابات.
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