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مستشار الأمن القومى الأمريكى: إسرائيل لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل

12/15/2023 4:24:15 AM
(MENAFN- Youm7) أكد جيك سوليفان المستشار الأمن القومي الأمريكي، التزام الولايات المتحدة بجهود الأمن والسلام لدى الفلسطينيين بالمنطقة وضرورة حل الدولتين، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة.

وأضاف جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، بأننا الان في منتصف مرحلة حاسمة للعملية العسكرية بغزة، ولفت إلى أنه سيلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأمن في الضفة الغربية.

وأكد سوليفان، أنهم ناقشوا في تل أبيب الحاجة لعدم تمدد الصراع في المنطقة وأنه لا يمكن قبول أي تهديد من حزب الله لإسرائيل، مشددا على أن إسرائيل لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل كما يجب أن يتمتع المدنيين الفلسطينيين بالحماية.







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