تعرف على أبرز أهداف مشروع الـ1.5 مليون فدان

(MENAFN
- Youm7) شهد القطاع الزراعي الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام الماضية، فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015، كأحد المشروعات القومية الضخمة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة الذي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وتمت زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.8 ملايين فدان حتى عام 2022، بنسبة زيادة 22.5% ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة في 8 محافظات تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.
ونتعرف على أبرز أهداف المشروع فى التقرير التالى:
1- إطلاق العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير.
2- إنشاء ريف مصري مواكب للعصر، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي.
3- توسيع الحيز العمراني، واستيعاب النمو الطبيعي للسكان؛ من خلال إقامة مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة.
4- تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية.
5- زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا.
6- زيادة فرص توظيف الشباب من خلال توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل.
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