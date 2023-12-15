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تعرف على أبرز أهداف مشروع الـ1.5 مليون فدان

12/15/2023 4:24:12 AM
(MENAFN- Youm7) شهد القطاع الزراعي الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام الماضية، فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015، كأحد المشروعات القومية الضخمة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة الذي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة.



وتمت زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.8 ملايين فدان حتى عام 2022، بنسبة زيادة 22.5% ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة في 8 محافظات تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.



‎ونتعرف على أبرز أهداف المشروع فى التقرير التالى:



1- ‎إطلاق العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير.



2- ‎إنشاء ريف مصري مواكب للعصر، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي.



‎3- توسيع الحيز العمراني، واستيعاب النمو الطبيعي للسكان؛ من خلال إقامة مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة.



4- تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية.



5- ‎زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا.



6- ‎زيادة فرص توظيف الشباب من خلال توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل.
















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