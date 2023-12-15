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نقابة صيادلة القاهرة تنظم حفلا لأداء 600 صيدلى قسم مزاولة المهنة

12/15/2023 4:24:11 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت نقابة صيادلة القاهر ، حفلا لأداء القسم لأكثر من 600 صيدلي من صيادلة القاهرة، بحضور لفيف من عمداء كلية الصيدلة والعلماء الصيادلة المتميزين من أساتذة كلية الصيدلة، والدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.



وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم أعقبه النشيد الوطني، وألقي الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ كلمة رحب فيها بالحضور ووجه التحية لكل الخريجين الجدد دفعة 2023، وأشار في كلمته إلى اعتزازه بمهنته وبالدور الخالد الذي قام به الصيادلة علي مستوى الجمهورية خاصة في أزمة كورونا ورحب بانضمام الصيادلة الجدد لنقابة صيادلة القاهرة وضرورة التواصل مع النقابة خاصة بعد أن أصبح لصيادلة القاهرة مقر يليق بهم.



وألقي
الدكتور أيمن الخطيب كلمته والتي أشار فيها إلى اعتزازه بكونه صيدلي وأستاذ في كلية الصيدلة جامعة القاهرة وأنه دائما وأبدا فخور بمهنته.



وأكد الحضور
ضرورة الاستمرار في التعلم والاجتهاد في العمل حتي يتميز الصيدلي في أي مجال تختاره سواء صيدلي مجتمعي أو صيدلي يعمل بالأبحاث والتطوير في مصانع الأدوية، فضلا عن العمل علي تطوير الذات لتصبح أكثر قدرة علي الإنتاج في أي مجال تختاره.



وشارك أعضاء مجلس نقابة صيادلة القاهرة في هذا العرس النقابي وعلي رأسهم الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، رضا مراد وكيل المجلس، جمال بشندي الأمين العام، عماد ميخائيل أمين الصندوق، البدرى الهوارى عضو المجلس، محفوظ رمزي عطيه رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة.



وقدم الصيادلة الموهوبون فاصلا من الفقرات الفنية نالت إعجاب الحاضرين أعقب ذلك أداء اليمين للصيادلة الجدد.












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