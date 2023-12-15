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نقابة الأطباء تعد لمؤتمر الامتياز العاشر بحضور 500 طبيب فبراير المقبل

12/15/2023 4:24:11 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور مدحت مرسي مقرر لجنة التعليم الطبي بالنقابة العامة للأطباء ، عن استمرار انعقاد الاجتماعات التجهيزية لمؤتمر أطباء الامتياز والممارسين العام العاشر بنقابة أطباء مصر.



وأشار إلى أن المؤتمر يهتم بتعليم الطبيب الذى لا يزال في بداية حياته العملية أهم الحالات الطبية التي سيواجهها في بداية مشواره وكيفية التعامل معها.



وأفاد الدكتور كريم سالم المدير فني اللجنة العلمية، أن المؤتمر يأتي استكمالا لدور "النقابة" في رعاية الأطباء وتوفير مصدر للتعليم الطبي المستمر يتميز بالجودة العالية له، يستهدف بشكل أساسي أطباء الامتياز -المنتهين منه أو المقبلين عليه- لتثقيفهم عمّا سيواجهونه من حالات طبية وطرق التعامل "الصحيحة" معها بطريقة تركز على الجانب العملي أكثر من الجوانب النظرية التي تم دراستها على مدار الست سنوات التي قضاها الطبيب في الدراسة، ومطروحة بشكل يفيد الطبيب سواء أكان طبيب امتياز جديد أم ممارس عام حديث التخرج.



وأضاف الدكتور آحمد السيد مقرر لجنة الشباب، أن المؤتمر يضيف تعريف الطبيب تعريفًا موجزًا بالتخصصات المختلفة والفروق بينها مع تخصيص محاضرات للشرح باستفاضة للطرق المختلفة التي يمكن للطبيب أن يسلكها سواء للسفر إلى الخارج أو لإيجاد فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية.



كذلك يتضمن المؤتمر محاضرات للتعريف بطرق حماية الطبيب لنفسه صحيًا حتى يحدّ من انتقال المرض سواء من المريض للطبيب أو العكس في ظلّ انتشار الكثير من الأمراض المعدية نتيجة التعامل الخاطئ مع الأدوات أو عدم اتّباع القواعد العالمية في تقديم الرعاية الصحية.



في وقت أصبحت الحماية القضائية للطبيب لا تقل أهمية عن الحماية الصحية ، فلم يعد للطبيب فيه بدٌ من معرفة حقوقه وواجباته لتأمين المرضى أولًا ثم تأمين نفسه قضائيًا، لذا فهناك محاضرات تستهدف تعريف الطبيب بحقوق وواجبات وأخلاقيات المهنة.



بالإضافة إلى كثير من المحاضرات القيّمة التي تقدمها مجموعة من أساتذة كليات طب القصر العيني والأزهر وعين شمس ، الاساتذة من مختلف الجامعات و المستشفيات الكبرى.



ونوه الدكتور كريم سالم، أن الأعداد المتوقع حضورها من 450 إلى 500 طبيب ، وأن المؤتمر لمدة ثلاثة أيام متتالية ( الموعد المبدأي تحديده هو 8 و 9 و 10 فبراير في دار الحكمة علي ان يكون اشتراك الطبيب في المؤتمر عن طريق دفع رسوم رمزية، تشمل شهادة وحقيبة المؤتمر بالإضافة إلى وجبتي الإفطار والغداء طوال أيام المؤتمر الثلاثة.



وأوضح د.أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنة الإعلام والنشر، أن اللجنة الإعلامية تسعي للإعلان عن أي أنشطة علمية وذلك تأكيدا علي دور النقابة وحرصا منها علي ارتقاء المستوي العلمي والعملي للأطباء من خلال انعقاد ورش عمل ومؤتمرات سواء بالنقابة أو بالتنسيق مع الجامعات والروابط العلمية والنقابية.


















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