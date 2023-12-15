اذهب لتناول القهوة بالخارج.. شولتس يبعد رئيس وزراء المجر عن تصويت أوكرانيا

MENAFN - Youm7) دعا المستشار الألمانى أولاف شولتس، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى مغادرة القاعة عند تصويت زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا ، وقالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إنه وفقا لمصادر فإن المستشار الألمانى شولتس طلب منه التوجه لتناول القهوة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المجر رفضت الموافقة على بدء المفاوضات مع أوكرانيا حول العضوية المستقبلية للاتحاد، ووصلت المناقشات معه حول هذه القضية إلى طريق مسدود، ولذلك فقد تم الاتفاق مع أوربان مسبقا على الخروج من القاعة قبل التصويت.

واقترح شولتس، أنه إذا كان أوربان لا يريد حقا الموافقة على بدء المفاوضات مع أوكرانيا، فعليه أن يفكر في مغادرة القاعة لبعض الوقت. ويعتقد المستشار الألماني، أن ذلك سيسمح لزعماء 26 دولة أوروبية باتخاذ قرار لصالح بدء المفاوضات مع كييف، وسيتمكن الزعيم المجرى من القول إنه لم يصوت لصالحه.

وذكرت الصحيفة، أنه بعد حوالي ثلاث ساعات من توقف المناقشات بين زعماء الاتحاد الأوروبي حول انضمام أوكرانيا إلى الكتلة، اقترح شولتس على أوربان: "ربما من الأفضل، أن تأخذ القهوة وتشربها خارج القاعة".

وتؤكد الصحيفة، أن استراتيجية شولتس أثارت الاستغراب والدهشة في بروكسل وخارجها، لأن أداء المستشار على المسرح الأوروبي منذ تعيينه في عام 2021

تعرض للكثير من الانتقادات، ووصفوه بأنه أقل دبلوماسية من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي أراد أن يحضر شخصيا قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن زيارته ألغيت قبل يوم واحد من بدء الفعالية.

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر، بأن بعض السفراء الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن دعوة زيلينسكي لحضور قمة الاتحاد الأوروبي لأن وجوده سيثير العداء من جانب رئيس الوزراء المجرى.







