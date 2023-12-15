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بولتيكو: هاريس تدعو بايدن والبيت الأبيض لإبداء تعاطف أكبر مع الفلسطينيين

12/15/2023 4:24:09 AM
(MENAFN- Youm7) قالت مجلة بولتيكو الأمريكية إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، تدفع البيت الأبيض لكى يكون أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين، فيما رأت الصحيفة أنه يعكس الخط الرفيع الذى يسير عليه الديمقراطيون فى تعاملهم مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وأوضحت المجلة أن هاريس كانت تخبر زملائها فى الإدارة إنها تريد أن يبدى البيت الأبيض قلقل أكبر فى العلن إزاء الدمار الإنسانى فى غزة ، بحسب ما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على تعليقات هاريس.



وأوضحت المصادر أن الرئيس جو بايدن من بين المسئولين الذين حثتهم هاريس على إبداء حساسية أكبر مع المدنيين الفلسطينيين.



وفى محادثات داخلية حول الحرب على غزة، قالت هاريس إن الوقت قد حان للبدء فى وضع خطط ما بعد الحرب بشأن كيفية التعامل مع الحطام الذى خلفه القتال بعد انتهائه، بحسب مسئول رفيع المستوى بالإداة.



وقال مصدر مقرب من مكتب نائبة الرئيس، إن هاريس تعتقد أن الولايات المتحدة ينبغى أن تكون أكثر صرامة إزاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ودعت إلى التحلى بقوة أكبر فى السعى إلى سلام على المدى الطويل وحل الدولتين.



وقالت بولتيكو إن مساعى هاريس غير المعلنة لتشكيل رسالة البيت الأبيض بشأن الحرب يعكس مدى صراع الديمقراطيين، حتى أكبر مسئولين فى الولايات المتحدة الرئيس ونائبته، لتبنى نهج حذر فى التعامل مع حرب إسرائيل على غزة، بعد أن عصفت الحرب بالتحالف السياسى الديمقراطى على المستوى المحلى.



كما أنه يسلط الضوء على حساسية الشراكة السياسية الوثيقة التى نشأت بين هاريس وبايدن، على الرغم من الخلافات القائمة بينهما منذ فترة طويلة حول الرؤى المتعلقة بقضايا مختلفة. وطالما كانت هاريس أكثر انسجاما مع الانتقادات القادمة من اليسار مقارنة ببايدن، وأكثر عزما على الانضمام إلى الناخبين الأصغر سنا والتقدميين فى الحزب الديمراطي.
















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