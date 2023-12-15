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اليابان تسجل زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالى

12/15/2023 4:24:09 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الصحة اليابانية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى جميع أرجاء البلاد، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مؤسسة طبية في جميع أرجاء البلاد سجلت 17 ألفا و379 حالة إصابة خلال فترة سبعة أيام حتى يوم الأحد الماضي، وذلك بزيادة قدرها 3796 عن الأسبوع السابق عليه.

وأوضحت الوزارة، أن متوسط ​​عدد المرضى لكل مؤسسة بلغ 3.52 على مستوى البلاد خلال الأسبوع سالف الذكر، وهو ما يمثل زيادة أسبوعية بنسبة 28 في المائة.

كما أشارت الوزارة، إلى أن نحو 500 مؤسسة أبلغت عن دخول 1468 شخصا إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع ذاته، بزيادة 445 حالة عن الأسبوع السابق عليه.

ويدعو المسئولون المواطنين إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى، خاصة مع انتشار المرض في فصل الشتاء.








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