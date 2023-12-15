وفاة مغنى برازيلى 30 عاما على المسرح أثناء حفل موسيقى.. فيديو





توفي المغني البرازيلى بيدرو هنريكي عن عمر يناهز 30 عاما بعد سقوطه خلال حفل موسيقى في مدينة باهيا في البرازيل ، حسبما قالت صحيفة لا برينسا .

ونشرت شركة التسجيلات الخاصة به تودوه ميوزيك بيانًا على إنستجرام، تأسف فيه لما حدث، ولم يتم الإبلاغ عن سبب الوفاة.

وقالت الشركة في نعيها "هناك مواقف صعبة للغاية في الحياة ليس لدينا تفسير لها، علينا فقط أن نفهم أن إرادة الله تسود! كان بيدرو شابًا سعيدًا وصديقًا للجميع.. فهو ابن وحيد وزوج وأب حديث".

كان بيدرو في مدينة فييرا دي سانتانا، باهيا، للمشاركة في حدث خاص تم تنظيمه في المدينة كما تم

بث العرض مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان توفى مغنى برازيلي آخرى في نوفمبر الماضى ، وهو دارلين مورايس ، بسبب تعرضه للدغة عنكبوت مميتة تسببت فى نقله إلى مستشفى بالماس العام، فى توكانتينز، منذ يوم الأحد الماضى، الخامس من الشهر الجارى، عن عمر ناهز الـ28 عاما، وصرحت زوجته جوليانى ليسبوا سيلفا عن الوفاة قائلة: "أصيب دارلين بلدغة عنكبوت فى وجهه، وبدأت الأعراض بظهور البقع الداكنة على وجه المغني، حيث إنه كان يعاني من رد فعل تحسسي، ما تسبب فى نقلة إلى المستشفى، مع تعرض ابنتى التى تبلغ من العمر 18 لـ نفس المشكلة".



