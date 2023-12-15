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عبد الحميد بسيونى هداف الزمالك والفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ51

12/15/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Youm7) يحتفل عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفني الحالي لطلائع الجيش
، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ51، حيث إنه من مواليد 15 ديسمبر عام 1972 بمحافظة كفر الشيخ، ولعب بسيونى لفريق كفر الشيخ بالدرجة الثانية، وأظهر موهبة كبيرة فى مركز رأس الحربة، لكنه ظل مغمورًا بالدرجة الثانية حتى التقطه نادى الزمالك فى صيف 1997 باستقدامه لهداف دورى الدرجة الثانية آنذاك.



وفى أول موسم لعبد الحميد بسيونى فى صفوف نادى الزمالك فاجأ الجميع وحجز مركزًا أساسيًا، وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفًا بموسم 1997 /1998.



وظل بسيونى أحد الأسماء المهمة بالقلعة البيضاء وحقق 4 بطولات مختلفة مع الفريق، هى الدورى المصرى عام 2000 /2001 بطولة الكأس فى 1998 بالإضافة بطولة الأفرو- آسيوية 1998 وبطولة أبطال الكؤوس الأفريقية 1999/2000 وسجل فيها "باسيو" 5 أهداف كان أهمها بمباراة النهائى أمام كانون ياوندى الكاميرونى، حتى استقدم الزمالك حسام حسن مهاجم مصر الأول للفريق ما جعل بسيونى بعيدًا عن الحسابات سواء بفريق الزمالك أو بالمنتخب الوطنى فانتقل اللاعب إلى فريق الإسماعيلى ليحقق مع الدراويش بطولة الدورى وانتزعها من بين أنياب الأهلى والزمالك فى منافسة ثلاثية موسم 2001/2002



وأحرز بسيونى برفقة الدراويش 21 هدفاً فى موسمين فقط بالدورى المحلى وهدفا أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، ورغم ذلك لم يجد بسيونى التقدير المناسب من الإسماعيلى وقتها بعدما استغنت إدارة الدراويش عن المهاجم القدير وضحت به مثل إدارة نادى الزمالك من قبل دون أسباب منطقية.




اختاره حلمى طولان المدير الفنى لفريق حرس الحدود الصاعد للدورى المصرى حديثا عام 2003 لينضم لفريقه ويقوده بخبرته ولعب بسيونى لستة مواسم رفقة فريق حرس الحدود أحرز فيها 30 هدفاً.



تم تكريم بسيونى من الاتحاد لدولى لكرة القدم الفيفا عام 1999 كونه حطم الرقم القياسى بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" فى دقيقة واحدة مع منتخب مصر ضد نامبيا فى تصفيات كأس العالم 2002.



وحقق بسيونى 4 بطولات لكأس العالم العسكرية وبطولتى أفريقيا وحصل على لقب هداف كأس العالم العسكرية 2001، أحرز بسيونى 71 فى بطولة الدورى المصرى الممتاز و13 هدفا ببطولات أفريقيا، ولعبت مباراة اعتزال لتكريم بسيوني بين فريقى الزمالك وحرس الحدود وهم الناديان اللذان قضا بهما أغلب مسيرته الكروية.



وحصل عبد الحميد بسيونى على وسام الرياضة من الطبقة الأولى مرتين كما نال ميدالية الجيش وهى أعلى وسام في القوات المسلحة للمدنيين.

وعلى الصعيد التدريبى نجح عبد الحميد بسيونى فى تسجيل أول بطولة فى تاريخه حينما قاد طلائع الجيش للتتويج بكأس السوبر المحلى في 21 سبتمبر 2021، على حساب الأهلي البطل التاريخي للمسابقة.





ونجح طلائع الجيش في الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة كأس السوبر المصري 2020.












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