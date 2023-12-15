الزمالك مع الاتفاق السعودى والوحدة وأم صلال فى الدورة الودية بالإمارات

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم بطولة أبو ظبى الودية الدولية تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حضره مسئولو نادى الزمالك للإعلان عن تدشين البطولة والفرق المشاركة بها، والتي من المقرر إقامتها فى الفترة من 18 إلى 24 يناير.
ويشارك فى البطولة 4 أندية هى الاتفاق السعودى، وأم صلال القطرى، والوحدة الإماراتى، والزمالك المصري، ومن المقرر أن يلعب الفريق الأبيض أول مواجهة أمام الوحدة الإماراتى يوم 20 يناير
المقبل.
وتقرر منح نادى الزمالك مبلغا ماليا مجزيا نظيره المشاركة فى هذه البطولة الودية في يناير
المقبل بالمشاركة مع 3 أندية أخرى.
من ناحية أخرى، يستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.
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