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الزمالك مع الاتفاق السعودى والوحدة وأم صلال فى الدورة الودية بالإمارات

12/15/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم بطولة أبو ظبى الودية الدولية تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حضره مسئولو نادى الزمالك للإعلان عن تدشين البطولة والفرق المشاركة بها، والتي من المقرر إقامتها فى الفترة من 18 إلى 24 يناير.
ويشارك فى البطولة 4 أندية هى الاتفاق السعودى، وأم صلال القطرى، والوحدة الإماراتى، والزمالك المصري، ومن المقرر أن يلعب الفريق الأبيض أول مواجهة أمام الوحدة الإماراتى يوم 20 يناير
المقبل.
وتقرر منح نادى الزمالك مبلغا ماليا مجزيا نظيره المشاركة فى هذه البطولة الودية في يناير
المقبل بالمشاركة مع 3 أندية أخرى.

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.









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