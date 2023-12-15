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3 مباريات قوية فى الجولة التاسعة بدوري Nile

12/15/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Youm7) تستكمل اليوم الجمعة مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري، ويغيب الاهلى عن الظهور فى هذه الجولة بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.



يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، أحد أهم الاختبارات الكروية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على اتحاد جدة السعودي بملعب الأخير في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية، وتأهل فريق إتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضى فى افتتاح البطولة.



مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري


الجمعة 15 ديسمبر 2023



الداخلية × سموحة - 4 مساء

طلائع الجيش × المقاولون العرب - 6 مساء

فاركو × زد - 6 مساء



السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي × الإسماعيلي - 7 مساء




القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري


وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.












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