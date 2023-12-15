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التشكيل المتوقع للأهلي أمام اتحاد جدة.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم

12/15/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Youm7) يستضيف ملعب الجوهرة المشعة فى مدينة جدة المباراة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد السعودي، فى الثامنة مساء اليوم، فى إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفاز الاتحاد في المباراة الافتتاحية على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد، الثلاثاء الماضي، ليضمن التأهل إلى المرحلة التالية، ويلاقي بطل دوري أبطال أفريقيا، بحسب ما أسفرت عنه القرعة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة السعودى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، آليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، وحسين الشحات

ويخوض
الأهلى
كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.







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