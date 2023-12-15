الزمالك يفتتح الدورة الودية فى الإمارات بمواجهة الوحدة 20 يناير المقبل

MENAFN - Youm7) يفتتح الزمالك مبارياته فى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24يناير المقبل، بمواجهة فريق الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقى الاتفاق السعودى نظيره أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

أعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم بطولة أبو ظبى الودية الدولية تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حضره مسئولو

نادى الزمالك

للإعلان عن تدشين البطولة والفرق المشاركة بها، والتي من المقرر إقامتها فى الفترة من 18 إلى 24 يناير.

ويشارك فى البطولة 4 أندية هى الاتفاق السعودى، وأم صلال القطرى، والوحدة الإماراتى، والزمالك المصري، ومن المقرر أن يخوض الأبيض أول مواجهة أمام الوحدة الإماراتى 20 يناير المقبل.وتقرر منح نادى الزمالك مبلغا ماليا مجزيا نظيره المشاركة فى هذه البطولة الودية في ينايرالمقبل بالمشاركة مع 3 أندية أخرى.

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.



