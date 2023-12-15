(البترول الكويتية العالمية) تنجز أول عملية خلط لوقود الطائرات المستدام في (لو هافر) الفرنسية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية إنجاز ذراعها التسويقي شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة (Q8Aviation) أول عملية خلط لوقود الطائرات المستدام (SAF) في محطة الاستيراد الخاصة بها في مدينة (لو هافر) الفرنسية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة (البترول الكويتية العالمية) شافي العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن هذا النشاط الجديد يمثل خطوة جديدة إلى الأمام في جهود الشركة المستمرة لتوفير وقود الطائرات الأكثر استدامة.
وذكر العجمي أن وقود الطائرات المستدام من المتوقع أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتجاوز 90 في المئة خلال عمره الافتراضي مقارنة بوقود الطائرات التقليدي.
وأوضح أن عملية إنتاج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة مشتقة من مواد متجددة كزيت الطهي المستخدم (UCO) والمخلفات الزراعية قد تمت وفقا لمعايير شهادة الاستدامة الطوعية امتثالا للمعايير البيئية (ISCC EU) التي حظيت باعتراف كامل من قبل المفوضية الأوروبية.
وأكد أن هذا "الإنجاز النوعي" سبقته استعدادات كبيرة من فريق شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة حيث عمل على مراجعة إجراءات الخلط في المحطة ثم الموافقة عليها والعمل مع شركة تفتيش محلية لتطوير بروتوكول خلط يدوي لتحديد نسبة الخلط الآمنة قبل الخلط الفعلي.
وذكر ان هذا الإنجاز سيعزز عملية التوريد الأولي لوقود الطائرات المستدام المخلوط في لو هافر الفرنسية وخطة الشركة في تزويد وقود الطائرات المستدام في فرنسا ويحقق تكاملا أكبر لسلسلة التوريد الخاصة بشركة البترول الكويتية العالمية.
وبين أن الشركة ستعمل على تطوير المزيد من منشآت الخلط ضمن أسواق شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة الرئيسية لدعم التزام صناعة الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
يذكر ان شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة ستقوم بتسليم وقود الطائرات المستدام إلى مطار شارل ديغول الدولي أكبر مطار في فرنسا وإلى مطار باريس أورلي الدولي ثاني أكبر مطار في العاصمة الفرنسية باريس.
وأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا.
كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة إلى تصنيعها وتسويقها لأحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم وتمتلك حصصا في ثلاث مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية. (النهاية)
خ م / ن و ف
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