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(البترول الكويتية العالمية) تنجز أول عملية خلط لوقود الطائرات المستدام في (لو هافر) الفرنسية

12/15/2023 4:23:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية إنجاز ذراعها التسويقي شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة (Q8Aviation) أول عملية خلط لوقود الطائرات المستدام (SAF) في محطة الاستيراد الخاصة بها في مدينة (لو هافر) الفرنسية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة (البترول الكويتية العالمية) شافي العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن هذا النشاط الجديد يمثل خطوة جديدة إلى الأمام في جهود الشركة المستمرة لتوفير وقود الطائرات الأكثر استدامة.
وذكر العجمي أن وقود الطائرات المستدام من المتوقع أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتجاوز 90 في المئة خلال عمره الافتراضي مقارنة بوقود الطائرات التقليدي.
وأوضح أن عملية إنتاج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة مشتقة من مواد متجددة كزيت الطهي المستخدم (UCO) والمخلفات الزراعية قد تمت وفقا لمعايير شهادة الاستدامة الطوعية امتثالا للمعايير البيئية (ISCC EU) التي حظيت باعتراف كامل من قبل المفوضية الأوروبية.
وأكد أن هذا "الإنجاز النوعي" سبقته استعدادات كبيرة من فريق شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة حيث عمل على مراجعة إجراءات الخلط في المحطة ثم الموافقة عليها والعمل مع شركة تفتيش محلية لتطوير بروتوكول خلط يدوي لتحديد نسبة الخلط الآمنة قبل الخلط الفعلي.
وذكر ان هذا الإنجاز سيعزز عملية التوريد الأولي لوقود الطائرات المستدام المخلوط في لو هافر الفرنسية وخطة الشركة في تزويد وقود الطائرات المستدام في فرنسا ويحقق تكاملا أكبر لسلسلة التوريد الخاصة بشركة البترول الكويتية العالمية.
وبين أن الشركة ستعمل على تطوير المزيد من منشآت الخلط ضمن أسواق شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة الرئيسية لدعم التزام صناعة الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
يذكر ان شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة ستقوم بتسليم وقود الطائرات المستدام إلى مطار شارل ديغول الدولي أكبر مطار في فرنسا وإلى مطار باريس أورلي الدولي ثاني أكبر مطار في العاصمة الفرنسية باريس.
وأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا.
كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة إلى تصنيعها وتسويقها لأحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم وتمتلك حصصا في ثلاث مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية. (النهاية)

خ م / ن و ف



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