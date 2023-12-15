شركات غذائية كويتية تؤكد أهمية المشاركة بالمعارض الدولية لترويج المنتجات الوطنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من اسلام عبدالفتاح
القاهرة - 15 - 12 (كونا) -- أكدت شركات غذائية كويتية ان المشاركة بالمعارض الدولية شكل فرصة مهمة لترويج المنتجات الوطنية خارج الحدود والتعرف على مستجدات الصناعات الغذائية وفتح مجالات للتعاون وإقامة شراكات مع كبرى المؤسسات العالمية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ممثلو هذه الشركات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتهم ضمن جناح الهيئة العامة للصناعة بالمعرض الدولي الثامن للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا) الذي أقيم خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بالقاهرة.
وقالت رئيسة قسم المبيعات والتصدير بالتكليف بشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بدرية الراشد ان هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها الشركة في معرض (فوود أفريكا) الذي يعتبر من المعارض الدولية المهمة في مجال الصناعات الغذائية.
وأعربت الراشد عن سعادتها بمستوى التنظيم الرائع للمعرض والاقبال الكبير من المتخصصين والتجار والموزعين والمستوردين من أنحاء العالم مما يساهم في انتشار العلامة التجارية وزيادة الحصة السوقية للشركة فضلا عن تبادل الخبرات مع كبرى الشركات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضحت أن أبرز منتجات الشركة المعروضة بالجناح الكويتي بمعرض (فوود أفريكا) كانت الطحين والمعكرونة والبسكويت والمخبوزات والزيوت لافتة الى أن المنتجات لاقت اشادة كبيرة من جمهور المعرض.
ومن جانبها قالت مؤسسة مصنع (بنت مناحي للوجبات الجاهزة) هنادي الهاجري ان المعرض يعد حدثا بارزا لما يقدمه من طرق مبتكرة للشركات الغذائية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الدولية.
وأضافت الهاجري أن مصنع (بنت مناحي) سعى من خلال معرض (فوود أفريكا) لتوسيع علامته التجارية في أسواق جديدة مشيرة إلى أنه يصدر منتجاته حاليا الى عدد من الدول ومنها السعودية وقطر والولايات المتحدة.
وأوضحت أن المنتجات تتنوع ما بين المعجنات والبيتزا والفلافل فضلا عن المنتجات التقليدية الكويتية الشهيرة بنكهاتها الأصيلة وجودتها العالية.
ومن ناحيته أكد ممثل مصنع (أقوات) للحلويات والمعجنات بدر الديحاني أهمية المشاركة في معرض (فوود أفريكا) لعرض المنتجات الكويتية بجودتها العالية والتعرف على مستجدات صناعة الأغذية من خلال كوكبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
وأشاد الديحاني بجهود الهيئة العامة للصناعة للارتقاء بجودة الصناعات الغذائية وإتاحة الفرصة امام المصانع الكويتية للمشاركة مع كبرى الشركات العربية والعالمية المتخصصة في مجال الأغذية.
وكانت فعاليات المعرض الدولي الثامن للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا) عقدت بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة من بينها دولة الكويت (الشريك الرسمي للمعرض).
ويضم الجناح الكويتي بالمعرض 12 مصنعا متخصصا في القطاع الغذائي منها الألبان والمخبوزات والتعبئة والتغليف وتحميص وطحن البن الفاخر والبهارات بأنواعها والزيوت الطبيعية والحلويات والتجهيزات الغذائية. (النهاية) ا س م / ط م ا
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