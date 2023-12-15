شركات غذائية كويتية تؤكد أهمية المشاركة بالمعارض الدولية لترويج المنتجات الوطنية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من اسلام عبدالفتاح

القاهرة - 15 - 12 (كونا) -- أكدت شركات غذائية كويتية ان المشاركة بالمعارض الدولية شكل فرصة مهمة لترويج المنتجات الوطنية خارج الحدود والتعرف على مستجدات الصناعات الغذائية وفتح مجالات للتعاون وإقامة شراكات مع كبرى المؤسسات العالمية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ممثلو هذه الشركات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتهم ضمن جناح الهيئة العامة للصناعة بالمعرض الدولي الثامن للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا) الذي أقيم خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بالقاهرة.

وقالت رئيسة قسم المبيعات والتصدير بالتكليف بشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بدرية الراشد ان هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها الشركة في معرض (فوود أفريكا) الذي يعتبر من المعارض الدولية المهمة في مجال الصناعات الغذائية.

وأعربت الراشد عن سعادتها بمستوى التنظيم الرائع للمعرض والاقبال الكبير من المتخصصين والتجار والموزعين والمستوردين من أنحاء العالم مما يساهم في انتشار العلامة التجارية وزيادة الحصة السوقية للشركة فضلا عن تبادل الخبرات مع كبرى الشركات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت أن أبرز منتجات الشركة المعروضة بالجناح الكويتي بمعرض (فوود أفريكا) كانت الطحين والمعكرونة والبسكويت والمخبوزات والزيوت لافتة الى أن المنتجات لاقت اشادة كبيرة من جمهور المعرض.

ومن جانبها قالت مؤسسة مصنع (بنت مناحي للوجبات الجاهزة) هنادي الهاجري ان المعرض يعد حدثا بارزا لما يقدمه من طرق مبتكرة للشركات الغذائية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الدولية.

وأضافت الهاجري أن مصنع (بنت مناحي) سعى من خلال معرض (فوود أفريكا) لتوسيع علامته التجارية في أسواق جديدة مشيرة إلى أنه يصدر منتجاته حاليا الى عدد من الدول ومنها السعودية وقطر والولايات المتحدة.

وأوضحت أن المنتجات تتنوع ما بين المعجنات والبيتزا والفلافل فضلا عن المنتجات التقليدية الكويتية الشهيرة بنكهاتها الأصيلة وجودتها العالية.

ومن ناحيته أكد ممثل مصنع (أقوات) للحلويات والمعجنات بدر الديحاني أهمية المشاركة في معرض (فوود أفريكا) لعرض المنتجات الكويتية بجودتها العالية والتعرف على مستجدات صناعة الأغذية من خلال كوكبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وأشاد الديحاني بجهود الهيئة العامة للصناعة للارتقاء بجودة الصناعات الغذائية وإتاحة الفرصة امام المصانع الكويتية للمشاركة مع كبرى الشركات العربية والعالمية المتخصصة في مجال الأغذية.

وكانت فعاليات المعرض الدولي الثامن للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا) عقدت بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة من بينها دولة الكويت (الشريك الرسمي للمعرض).

ويضم الجناح الكويتي بالمعرض 12 مصنعا متخصصا في القطاع الغذائي منها الألبان والمخبوزات والتعبئة والتغليف وتحميص وطحن البن الفاخر والبهارات بأنواعها والزيوت الطبيعية والحلويات والتجهيزات الغذائية. (النهاية) ا س م / ط م ا