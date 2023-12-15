البحرين تحتفل غدا باليوم الوطني وسط طفرة تنموية وحضارية شملت جميع المستويات

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي

(تقرير اخباري) المنامة - 15 - 12 (كونا) -- تحتفل البحرين غدا السبت بيومها الوطني ال52 إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وانضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم. ويضم موسم (أعياد البحرين) الذي تقيمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض كل عام طوال شهر ديسمبر العديد من الفعاليات المتنوعة التي يمكن للمواطنين والمقيمين والزوار المشاركة فيها احتفالا بالإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة بجميع المجالات.

ومنذ تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم عام 1999 تشهد مملكة البحرين طفرة تنموية وحضارية شملت جميع المستويات حيث تعتبر من المراكز الاقتصادية والمالية والوجهات الاستثمارية والسياحية والثقافية المهمة في منطقة الخليج العربي. وعلى الصعيد الاقتصادي تسعى الحكومة البحرينية لتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 التي أطلقها الملك في أكتوبر 2008 كمرتكز وطني أساسي لتنمية وتطوير الاقتصاد مع تحسين المستوى المعيشي لمواطني المملكة وبالاعتماد على ثلاثة مبادئ أساسية متمثلة في التنافسية والعدالة والاستدامة لدفع عجلة التنمية إلى الأمام. وحقق برنامج الحكومة (2023 - 2026) تطورا من التعافي إلى النمو المستدام استرشادا بالتكليف الصادر من الملك واستلهاما من ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين والرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 ومختلف أبعاد التنمية الشاملة. وترتكز منهجية البرنامج على ترسيخ مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة لتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى المعايير في جميع مسارات العمل الوطني وتعزيز مكانة البحرين في الريادة والابتكار في المجالات كافة. ويركز على تحقيق أولويات ينبثق منها عدد من الأهداف التي تسعى حكومة البحرين لتنفيذها نحو مزيد من الخير والنماء والازدهار للوطن والمواطن بالإضافة إلى تبني البرامج والسياسات التي تهدف إلى رفع دخل المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي. واعتمد البرنامج على العمل بروح الفريق الواحد تحت شعار (حب التحدي وعشق الإنجاز) بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي هذا السياق أطلق ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد مبادرة (فريق البحرين) وتتعلق بالحكومة المرنة التي تعمل مع القطاع الخاص لإيجاد حلول مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتأسيس أنشطتهم في المملكة.

وتم استعراض نتائج المبادرة بالكامل في مؤتمر بوابة الخليج في المنامة حيث عرضت مشاريع بقيمة 26 مليار دولار عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والعقارات والسياحة والإسكان والطاقة والمياه والنقل والأشغال العامة والتصنيع.

وتعتبر مملكة البحرين أول دولة خليجية تعتمد على الاقتصاد الأكثر تنوعا بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط. وعلى المستوى العالمي في المجال المالي حافظت البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي بحسب تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2023 الصادر عن معهد (فريز) وجاءت المملكة في المرتبة 45 عالميا في التصنيف العام من أصل 165 دولة شملها التقرير. وتصدرت البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المؤشر الفرعي "حرية دخول الأسواق والمنافسة" كما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن ثلاث من أصل خمس ركائز رئيسية يقيسها التقرير والتي من بينها ركيزة "حرية التجارة الدولية". وحصلت البحرين على العلامة الكاملة ضمن 9 مؤشرات فرعية يقيسها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي جاءت مدينة المنامة في المرتبة الأولى عالميا ضمن المؤشر الفرعي "الجاذبية المالية" ضمن مؤشر أير إنك العالمي لـ 150 مدينة 2023 (Index Cities 150 Global AIRINC) ويقيس المؤشر مستويات الرواتب ومعدلات الضرائب وتكاليف المعيشة وظروفها والذي يعكس مدى جاذبية كل مدينة للعيش فيها. وتقدمت البحرين في مجال رأس المال البشري ضمن تصنيف المواهب العالمية لعام 2023 والصادر عن (مركز التنافسية العالمي - المعهد الدولي للتنمية الإدارية) حيث تحسن أداء المملكة بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 27 عالميا من أصل 64 دولة. كما حققت البحرين أداء متقدما ضمن عدد من المؤشرات الفرعية حيث تقدمت بواقع 60 مركزا لتحل في المرتبة 2 في مؤشر نمو القوى العاملة. كما حلت في المرتبة الثانية عالميا ضمن مؤشر "البنية التحتية العامة" ويعزى ذلك إلى تحسن أداء المملكة بمؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي هذا العام. وجاءت البحرين في المرتبة العاشرة عالميا ضمن المؤشر الفرعي المتعلق بسياسات ممارسة الأعمال. وحول دور المرأة ومكانتها التي تعدت مرحلة التمكين الى الانجاز والتقدم حصلت مملكة البحرين على ترتيب أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر البنك الدولي للنساء والأعمال والقانون 2022 الذي يغطي 190 اقتصادا ويتم بناؤه حول دورة حياة امرأة عاملة. وحصلت المملكة على درجة كاملة في القوانين التي تحمي أجور النساء وتخفف من القيود على النساء اللواتي يرغبن في بدء أو إدارة عمل مما يبرز التزام البحرين بتوفير فرص متساوية للنساء. وفي مجال التحصيل التعليمي حلت المملكة في المركز 54 من بين 146 دولة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لفجوة المساواة بين الجنسين 2022. وعلاوة على ذلك زادت مشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين في السنوات الأخيرة وتدل هذه الزيادة على التزام المملكة بخلق مجتمع أكثر عدلا وتنوعا وتمكن النساء من أداء الادوار الرئيسية في دفع تقدم المملكة. وفي جانب التعليم تعد البحرين أول دولة في المنطقة توفر التعليم للفتيات في المدارس الحكومية منذ عام 1928 وصنفت في المرتبة الثانية عربيا في مؤشر رأس المال البشري 2020 للبنك الدولي الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم.

وبحسب التقرير سجلت البحرين أداء مميزا في مجال التعليم مع احتلالها المراتب الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى التحصيل الأكاديمي ومن بين أفضل خمس دول على مستوى العالم في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم.

كما يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين في البحرين 95 في المئة وهي واحدة من أعلى معدلاتها في العالم.

وعلى المستوى السياحي تعتبر البحرين موطنا لمجموعة من المواقع المدرجة على قائمة يونسكو للتراث العالمي ومكانا مميزا لبقايا أثرية فقد اختيرت المنامة عاصمة للاعلام العربي والسياحة الخليجية لعام 2024. وأصبحت البحرين وجهة للسياحة الرياضية حيث تستضيف فعاليات رياضية رئيسة منها سباق جائزة البحرين الكبرى (فورمولا 1) وبطولة البحرين لفنون القتال المختلطة وبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي. كما نال مطار البحرين الدولي في نوفمبر 2022 للعام الثاني على التوالي تصنيف (خمس نجوم) من هيئة التقييم العالمية المتخصصة بتصنيف المطارات وشركات الطيران في العالم "سكاي تراكس" وذلك تقديرا للمستوى العالي من الخدمات والمرافق الذي يقدمه المطار للمسافرين. وعلى المستوى الثقافي أطلقت البحرين مبادرة (الاستثمار في الثقافة) عام 2006 وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتسهم في بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار في المشاريع الثقافية.

ويوجد في البحرين ثلاثة مواقع مدرجة ضمن لائحة يونسكو للتراث العالمي هي طريق اللؤلؤ وموقع قلعة البحرين ومدافن دلمون. وأصبحت البحرين مقرا للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي منذ عام 2012 الوحيد من نوعه في العالم العربي والمختص في الحفاظ على التراث العالمي الثقافي والطبيعي في المنطقة كما تم اختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية في العام نفسه. كما انه تمت تسمية المحرق (وهي العاصمة الأقدم للبحرين وأكبر جزرها المأهولة) عاصمة للثقافة الإسلامية 2018. وفي الجانب التكنولوجي والتحول الرقمي فإنه منذ 2016 حتى اليوم تتخذ البحرين خطوات نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي لتصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة وتشمل الجهود التي بذلت مؤخرا إطلاق أول بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية في المنطقة. وحققت المملكة المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات بناء على مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) للتكنولوجيا والابتكار 2021. كما انها الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مواهب برمجة الكمبيوتر بناء على تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات حول الاتجاهات الرقمية في المنطقة العربية لعام 2020. وعلى صعيد العلاقات الكويتية - البحرينية فتتميز بعمقها التاريخي الراسخ إضافة لما تشهده من تطور كبير ومستمر وتقدم ملحوظ في شتى المجالات.

كما تحظى تلك العلاقات بدعم ورعاية واهتمام من القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين. (النهاية) خ ن ع / ط م ا