البحرين تحتفل غدا باليوم الوطني وسط طفرة تنموية وحضارية شملت جميع المستويات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
(تقرير اخباري) المنامة - 15 - 12 (كونا) -- تحتفل البحرين غدا السبت بيومها الوطني ال52 إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وانضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم. ويضم موسم (أعياد البحرين) الذي تقيمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض كل عام طوال شهر ديسمبر العديد من الفعاليات المتنوعة التي يمكن للمواطنين والمقيمين والزوار المشاركة فيها احتفالا بالإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة بجميع المجالات.
ومنذ تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم عام 1999 تشهد مملكة البحرين طفرة تنموية وحضارية شملت جميع المستويات حيث تعتبر من المراكز الاقتصادية والمالية والوجهات الاستثمارية والسياحية والثقافية المهمة في منطقة الخليج العربي. وعلى الصعيد الاقتصادي تسعى الحكومة البحرينية لتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 التي أطلقها الملك في أكتوبر 2008 كمرتكز وطني أساسي لتنمية وتطوير الاقتصاد مع تحسين المستوى المعيشي لمواطني المملكة وبالاعتماد على ثلاثة مبادئ أساسية متمثلة في التنافسية والعدالة والاستدامة لدفع عجلة التنمية إلى الأمام. وحقق برنامج الحكومة (2023 - 2026) تطورا من التعافي إلى النمو المستدام استرشادا بالتكليف الصادر من الملك واستلهاما من ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين والرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 ومختلف أبعاد التنمية الشاملة. وترتكز منهجية البرنامج على ترسيخ مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة لتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى المعايير في جميع مسارات العمل الوطني وتعزيز مكانة البحرين في الريادة والابتكار في المجالات كافة. ويركز على تحقيق أولويات ينبثق منها عدد من الأهداف التي تسعى حكومة البحرين لتنفيذها نحو مزيد من الخير والنماء والازدهار للوطن والمواطن بالإضافة إلى تبني البرامج والسياسات التي تهدف إلى رفع دخل المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي. واعتمد البرنامج على العمل بروح الفريق الواحد تحت شعار (حب التحدي وعشق الإنجاز) بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي هذا السياق أطلق ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد مبادرة (فريق البحرين) وتتعلق بالحكومة المرنة التي تعمل مع القطاع الخاص لإيجاد حلول مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتأسيس أنشطتهم في المملكة.
وتم استعراض نتائج المبادرة بالكامل في مؤتمر بوابة الخليج في المنامة حيث عرضت مشاريع بقيمة 26 مليار دولار عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والعقارات والسياحة والإسكان والطاقة والمياه والنقل والأشغال العامة والتصنيع.
وتعتبر مملكة البحرين أول دولة خليجية تعتمد على الاقتصاد الأكثر تنوعا بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط. وعلى المستوى العالمي في المجال المالي حافظت البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي بحسب تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2023 الصادر عن معهد (فريز) وجاءت المملكة في المرتبة 45 عالميا في التصنيف العام من أصل 165 دولة شملها التقرير. وتصدرت البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المؤشر الفرعي "حرية دخول الأسواق والمنافسة" كما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن ثلاث من أصل خمس ركائز رئيسية يقيسها التقرير والتي من بينها ركيزة "حرية التجارة الدولية". وحصلت البحرين على العلامة الكاملة ضمن 9 مؤشرات فرعية يقيسها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي جاءت مدينة المنامة في المرتبة الأولى عالميا ضمن المؤشر الفرعي "الجاذبية المالية" ضمن مؤشر أير إنك العالمي لـ 150 مدينة 2023 (Index Cities 150 Global AIRINC) ويقيس المؤشر مستويات الرواتب ومعدلات الضرائب وتكاليف المعيشة وظروفها والذي يعكس مدى جاذبية كل مدينة للعيش فيها. وتقدمت البحرين في مجال رأس المال البشري ضمن تصنيف المواهب العالمية لعام 2023 والصادر عن (مركز التنافسية العالمي - المعهد الدولي للتنمية الإدارية) حيث تحسن أداء المملكة بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 27 عالميا من أصل 64 دولة. كما حققت البحرين أداء متقدما ضمن عدد من المؤشرات الفرعية حيث تقدمت بواقع 60 مركزا لتحل في المرتبة 2 في مؤشر نمو القوى العاملة. كما حلت في المرتبة الثانية عالميا ضمن مؤشر "البنية التحتية العامة" ويعزى ذلك إلى تحسن أداء المملكة بمؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي هذا العام. وجاءت البحرين في المرتبة العاشرة عالميا ضمن المؤشر الفرعي المتعلق بسياسات ممارسة الأعمال. وحول دور المرأة ومكانتها التي تعدت مرحلة التمكين الى الانجاز والتقدم حصلت مملكة البحرين على ترتيب أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر البنك الدولي للنساء والأعمال والقانون 2022 الذي يغطي 190 اقتصادا ويتم بناؤه حول دورة حياة امرأة عاملة. وحصلت المملكة على درجة كاملة في القوانين التي تحمي أجور النساء وتخفف من القيود على النساء اللواتي يرغبن في بدء أو إدارة عمل مما يبرز التزام البحرين بتوفير فرص متساوية للنساء. وفي مجال التحصيل التعليمي حلت المملكة في المركز 54 من بين 146 دولة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لفجوة المساواة بين الجنسين 2022. وعلاوة على ذلك زادت مشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين في السنوات الأخيرة وتدل هذه الزيادة على التزام المملكة بخلق مجتمع أكثر عدلا وتنوعا وتمكن النساء من أداء الادوار الرئيسية في دفع تقدم المملكة. وفي جانب التعليم تعد البحرين أول دولة في المنطقة توفر التعليم للفتيات في المدارس الحكومية منذ عام 1928 وصنفت في المرتبة الثانية عربيا في مؤشر رأس المال البشري 2020 للبنك الدولي الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم.
وبحسب التقرير سجلت البحرين أداء مميزا في مجال التعليم مع احتلالها المراتب الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى التحصيل الأكاديمي ومن بين أفضل خمس دول على مستوى العالم في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم.
كما يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين في البحرين 95 في المئة وهي واحدة من أعلى معدلاتها في العالم.
وعلى المستوى السياحي تعتبر البحرين موطنا لمجموعة من المواقع المدرجة على قائمة يونسكو للتراث العالمي ومكانا مميزا لبقايا أثرية فقد اختيرت المنامة عاصمة للاعلام العربي والسياحة الخليجية لعام 2024. وأصبحت البحرين وجهة للسياحة الرياضية حيث تستضيف فعاليات رياضية رئيسة منها سباق جائزة البحرين الكبرى (فورمولا 1) وبطولة البحرين لفنون القتال المختلطة وبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي. كما نال مطار البحرين الدولي في نوفمبر 2022 للعام الثاني على التوالي تصنيف (خمس نجوم) من هيئة التقييم العالمية المتخصصة بتصنيف المطارات وشركات الطيران في العالم "سكاي تراكس" وذلك تقديرا للمستوى العالي من الخدمات والمرافق الذي يقدمه المطار للمسافرين. وعلى المستوى الثقافي أطلقت البحرين مبادرة (الاستثمار في الثقافة) عام 2006 وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتسهم في بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار في المشاريع الثقافية.
ويوجد في البحرين ثلاثة مواقع مدرجة ضمن لائحة يونسكو للتراث العالمي هي طريق اللؤلؤ وموقع قلعة البحرين ومدافن دلمون. وأصبحت البحرين مقرا للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي منذ عام 2012 الوحيد من نوعه في العالم العربي والمختص في الحفاظ على التراث العالمي الثقافي والطبيعي في المنطقة كما تم اختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية في العام نفسه. كما انه تمت تسمية المحرق (وهي العاصمة الأقدم للبحرين وأكبر جزرها المأهولة) عاصمة للثقافة الإسلامية 2018. وفي الجانب التكنولوجي والتحول الرقمي فإنه منذ 2016 حتى اليوم تتخذ البحرين خطوات نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي لتصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة وتشمل الجهود التي بذلت مؤخرا إطلاق أول بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية في المنطقة. وحققت المملكة المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات بناء على مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) للتكنولوجيا والابتكار 2021. كما انها الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مواهب برمجة الكمبيوتر بناء على تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات حول الاتجاهات الرقمية في المنطقة العربية لعام 2020. وعلى صعيد العلاقات الكويتية - البحرينية فتتميز بعمقها التاريخي الراسخ إضافة لما تشهده من تطور كبير ومستمر وتقدم ملحوظ في شتى المجالات.
كما تحظى تلك العلاقات بدعم ورعاية واهتمام من القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين. (النهاية) خ ن ع / ط م ا
MENAFN15122023000071011013ID1107602134
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