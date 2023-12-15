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واشنطن ترحب بقرار توسيع الاتحاد الأوروبي بما يفتح المجال للتفاوض مع أوكرانيا

12/15/2023 4:23:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 12 (كونا) -رحبت الولايات المتحدة بقرار المجلس الأوروبي بشأن توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي بما يفتح المجال أمام إجراء مفاوضات لضم كل من أوكرانيا ومولدوفا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان مساء أمس الخميس إن قرار توسيع الاتحاد الأوروبي بمثابة "توكيد قوي بشأن المستقبل الأوروبي لمرشحي الاتحاد الأوروبي والمرشحين المحتملين".
وأضاف "أن القرار بفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع كل من أوكرانيا ومولدوفا ومنح جورجيا وضع المرشح للاتحاد الأوروبي وفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك بمجرد استيفائها للمعايير اللازمة يوفر الأمل والحافز لهذه البلدان وشعوبها لمواصلة الإصلاحات اللازمة لتعزيز طموحاتهم في دخول الاتحاد الأوروبي".
وأكد "أنها لحظة تاريخية بالنسبة لأوروبا وللشراكة عبر الأطلسي" مشددا على مواصلة الولايات المتحدة "دعمها القوي لعملية توسيع الاتحاد الأوروبي".
كما أعرب عن التطلع إلى "دعم البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة المحتملة بينما تواصل الإصلاحات الحاسمة التي تمهد الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "في هذه اللحظة المحورية بالنسبة لمجتمع عبر الأطلسي فإننا نشجعهم على اغتنام الزخم لتحقيق إمكاناتهم الديمقراطية والاقتصادية الكاملة وضمان مستقبلهم في أوروبا".
وكان قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأوا الأربعاء اجتماعات تمتد على يومين وشمل جدول أعمالهم حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لكييف بقيمة 54 مليار دولار إلا أنهم لم يتمكنوا خلال القمة من تحقيق التوافق اللازم لتمريرها.
يذكر أن آخر توسع للاتحاد الأوروبي كان في عام 2013 مع انضمام كرواتيا التي تقدمت في البداية بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2003 وبدأت المفاوضات عام 2005. (النهاية)

ر س ر / ط م ا



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