واشنطن ترحب بقرار توسيع الاتحاد الأوروبي بما يفتح المجال للتفاوض مع أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 12 (كونا) -رحبت الولايات المتحدة بقرار المجلس الأوروبي بشأن توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي بما يفتح المجال أمام إجراء مفاوضات لضم كل من أوكرانيا ومولدوفا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان مساء أمس الخميس إن قرار توسيع الاتحاد الأوروبي بمثابة "توكيد قوي بشأن المستقبل الأوروبي لمرشحي الاتحاد الأوروبي والمرشحين المحتملين".
وأضاف "أن القرار بفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع كل من أوكرانيا ومولدوفا ومنح جورجيا وضع المرشح للاتحاد الأوروبي وفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك بمجرد استيفائها للمعايير اللازمة يوفر الأمل والحافز لهذه البلدان وشعوبها لمواصلة الإصلاحات اللازمة لتعزيز طموحاتهم في دخول الاتحاد الأوروبي".
وأكد "أنها لحظة تاريخية بالنسبة لأوروبا وللشراكة عبر الأطلسي" مشددا على مواصلة الولايات المتحدة "دعمها القوي لعملية توسيع الاتحاد الأوروبي".
كما أعرب عن التطلع إلى "دعم البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة المحتملة بينما تواصل الإصلاحات الحاسمة التي تمهد الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "في هذه اللحظة المحورية بالنسبة لمجتمع عبر الأطلسي فإننا نشجعهم على اغتنام الزخم لتحقيق إمكاناتهم الديمقراطية والاقتصادية الكاملة وضمان مستقبلهم في أوروبا".
وكان قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأوا الأربعاء اجتماعات تمتد على يومين وشمل جدول أعمالهم حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لكييف بقيمة 54 مليار دولار إلا أنهم لم يتمكنوا خلال القمة من تحقيق التوافق اللازم لتمريرها.
يذكر أن آخر توسع للاتحاد الأوروبي كان في عام 2013 مع انضمام كرواتيا التي تقدمت في البداية بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2003 وبدأت المفاوضات عام 2005. (النهاية)
ر س ر / ط م ا
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