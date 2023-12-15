مقتل 11 ضابطا وجنديا بهجوم على مخفر للشرطة جنوبي إيران

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 15 - 12 (كونا) -- أعلن مسؤول إيراني اليوم الجمعة أن 11 فردا من الضباط والجنود قتلوا في هجوم مسلح "إرهابي" استهدف مخفرا للشرطة جنوبي إيران.
ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن مساعد محافظ (سيستان وبلوشستان) للشؤون الأمنية علي رضا مرحمتي القول إن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالمحافظة الواقعة جنوبي إيران.
وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصا من الضباط والجنود في مخفر لقوى الأمن الداخلي فضلا عن إصابة عدد آخر منهم في الحادث مؤكدا مقتل وإصابة عدد من أفراد القوة المهاجمة خلال الاشتباك مع افراد مخفر الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن ما يعرف باسم (جيش العدل) تبنى مسؤولية الهجوم. (النهاية)
م و / ط م ا
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