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مقتل 11 ضابطا وجنديا بهجوم على مخفر للشرطة جنوبي إيران

12/15/2023 4:23:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 15 - 12 (كونا) -- أعلن مسؤول إيراني اليوم الجمعة أن 11 فردا من الضباط والجنود قتلوا في هجوم مسلح "إرهابي" استهدف مخفرا للشرطة جنوبي إيران.
ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن مساعد محافظ (سيستان وبلوشستان) للشؤون الأمنية علي رضا مرحمتي القول إن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالمحافظة الواقعة جنوبي إيران.
وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصا من الضباط والجنود في مخفر لقوى الأمن الداخلي فضلا عن إصابة عدد آخر منهم في الحادث مؤكدا مقتل وإصابة عدد من أفراد القوة المهاجمة خلال الاشتباك مع افراد مخفر الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن ما يعرف باسم (جيش العدل) تبنى مسؤولية الهجوم. (النهاية)

م و / ط م ا



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