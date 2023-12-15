سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 79ر2 دولار ليبلغ 17ر77 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79ر2 دولار ليبلغ 17ر77 دولار في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 38ر74 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35ر2 دولار لتبلغ 61ر76 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11ر2 دولار لتبلغ 58ر71 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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