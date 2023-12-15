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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 79ر2 دولار ليبلغ 17ر77 دولار

12/15/2023 4:23:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79ر2 دولار ليبلغ 17ر77 دولار في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 38ر74 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35ر2 دولار لتبلغ 61ر76 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11ر2 دولار لتبلغ 58ر71 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف




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