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اليابان تعلن توسيع دائرة العقوبات ضد روسيا

12/15/2023 4:23:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أنها قررت توسيع عقوباتها على روسيا على خلفية الحرب التي تشنها في أوكرانيا.
وقالت الخارجية اليابانية في بيان صحفي إن الإجراءات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء تضمنت تجميد أصول 35 فردا و44 منظمة بمن في ذلك أفراد عسكريون روس وأفراد موالون لروسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وأضافت أنها شملت كذلك حظرا على عمليات التصدير إلى 63 كيانا آخر منها مصانع لإصلاح الطائرات وأحواض لبناء السفن في روسيا.
وأشارت إلى أن طوكيو ستفرض بالإضافة إلى ذلك قيودا على واردات الألماس غير المشغول من روسيا الشهر المقبل.
وقالت إن تلك التدابير اتخذت "في ضوء الوضع الدولي الحالي بشأن أوكرانيا وبغرض المساهمة في الجهود الدولية لتحقيق السلام الدولي الهادف إلى حل القضية بما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الدول الكبرى الأخرى".
وكان زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع (جي.7) اتفقوا في قمة افتراضية الأسبوع الماضي على تشديد العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية. (النهاية)

م ك / ط م ا



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