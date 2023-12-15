اليابان تعلن توسيع دائرة العقوبات ضد روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أنها قررت توسيع عقوباتها على روسيا على خلفية الحرب التي تشنها في أوكرانيا.
وقالت الخارجية اليابانية في بيان صحفي إن الإجراءات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء تضمنت تجميد أصول 35 فردا و44 منظمة بمن في ذلك أفراد عسكريون روس وأفراد موالون لروسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وأضافت أنها شملت كذلك حظرا على عمليات التصدير إلى 63 كيانا آخر منها مصانع لإصلاح الطائرات وأحواض لبناء السفن في روسيا.
وأشارت إلى أن طوكيو ستفرض بالإضافة إلى ذلك قيودا على واردات الألماس غير المشغول من روسيا الشهر المقبل.
وقالت إن تلك التدابير اتخذت "في ضوء الوضع الدولي الحالي بشأن أوكرانيا وبغرض المساهمة في الجهود الدولية لتحقيق السلام الدولي الهادف إلى حل القضية بما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الدول الكبرى الأخرى".
وكان زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع (جي.7) اتفقوا في قمة افتراضية الأسبوع الماضي على تشديد العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية. (النهاية)
م ك / ط م ا
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