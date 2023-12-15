مقتل 12 شرطيا إيرانيا بهجوم في جنوب شرق البلاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- قتل 12 من عناصر الشرطة الإيرانية وأصيب 7 آخرون في هجوم على مقر قيادة الشرطة بمدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقال المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان شمس آبادي، إن الهجوم الإرهابي بدأ منتصف الليلة على مقر قيادة شرطة راسك أسفر عن مقتل 12 من رجال الشرطة وإصابة 7 آخرين، وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية اليوم الجمعة.

وأعلنت جماعة "جيش الظلم" مسؤوليتها عن هذا الهجوم .

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

15/12/2023 11:35:44