مقتل 12 شرطيا إيرانيا بهجوم في جنوب شرق البلاد

مقتل 12 شرطيا إيرانيا بهجوم في جنوب شرق البلاد
التاريخ
12/15/2023 4:23:35 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الأول (بترا)- قتل 12 من عناصر الشرطة الإيرانية وأصيب 7 آخرون في هجوم على مقر قيادة الشرطة بمدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.
وقال المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان شمس آبادي، إن الهجوم الإرهابي بدأ منتصف الليلة على مقر قيادة شرطة راسك أسفر عن مقتل 12 من رجال الشرطة وإصابة 7 آخرين، وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية اليوم الجمعة.
وأعلنت جماعة "جيش الظلم" مسؤوليتها عن هذا الهجوم .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
15/12/2023 11:35:44
MENAFN15122023000117011021ID1107602126
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