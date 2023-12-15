تسارع الإنتاج الصناعي في الصين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الأول (بترا)- تسارع الإنتاج الصناعي في الصين بأسرع وتيرة في نحو عامين خلال تشرين الثاني، على الرغم أن مبيعات التجزئة نمت بوتيرة أقل من المتوقع.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة، توسع الإنتاج الصناعي بنحو 6.6 بالمئة في تشرين الثاني على أساس سنوي، مقابل 4.6 بالمئة في تشرين الأول، وفق ما أوردته وكالة شينخوا الصينية.
وفيما يتعلق بمبيعات التجزئة، فقفزت بنحو 10.1 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ أيار، كما أنه مستوى أعلى من المسجل في تشرين الأول 7.6 بالمئة.
ونمت استثمارات الأصول الثابتة في المناطق الحضرية بنحو 2.9 بالمئة في أول 11 شهراً من 2023، فيما استقر معدل البطالة في الحضر عند مستويات 5 بالمئة في تشرين الثاني.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
15/12/2023 11:08:04
MENAFN15122023000117011021ID1107602125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.