MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- تسارع الإنتاج الصناعي في الصين بأسرع وتيرة في نحو عامين خلال تشرين الثاني، على الرغم أن مبيعات التجزئة نمت بوتيرة أقل من المتوقع.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة، توسع الإنتاج الصناعي بنحو 6.6 بالمئة في تشرين الثاني على أساس سنوي، مقابل 4.6 بالمئة في تشرين الأول، وفق ما أوردته وكالة شينخوا الصينية.

وفيما يتعلق بمبيعات التجزئة، فقفزت بنحو 10.1 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ أيار، كما أنه مستوى أعلى من المسجل في تشرين الأول 7.6 بالمئة.

ونمت استثمارات الأصول الثابتة في المناطق الحضرية بنحو 2.9 بالمئة في أول 11 شهراً من 2023، فيما استقر معدل البطالة في الحضر عند مستويات 5 بالمئة في تشرين الثاني.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

15/12/2023 11:08:04