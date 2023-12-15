واشنطن ترحب بقرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 15 كانون الأول (بترا)- رحب البيت الأبيض بالقرار "التاريخي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، لفتح محادثات العضوية مع أوكرانيا، في إظهار للدعم الغربي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بحسب واشنطن بوست .
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان عبر منصة (إكس): "نرحب بالقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق تطلعاتهما الأوروبية الأطلسية".
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أعلن في وقت سابق في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا.،
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
15/12/2023 11:07:44
MENAFN15122023000117011021ID1107602124
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