واشنطن ترحب بقرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 15 كانون الأول (بترا)- رحب البيت الأبيض بالقرار "التاريخي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، لفتح محادثات العضوية مع أوكرانيا، في إظهار للدعم الغربي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بحسب واشنطن بوست .

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان عبر منصة (إكس): "نرحب بالقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق تطلعاتهما الأوروبية الأطلسية".

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أعلن في وقت سابق في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا.،

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

15/12/2023 11:07:44