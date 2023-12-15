مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بإصابات بالغة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 15 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جندي برتبة رقيب وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة، جنوب وشمالي قطاع غزة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إلى مقتل الجندي وإصابة آخرين بإصابات خطيرة، من بينهم ضابطان، وقد تم إبلاغ عائلاتهم بذلك.

--(بترا)

ي أ/م ق/أس

15/12/2023 10:55:48