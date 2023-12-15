مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بإصابات بالغة في غزة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بإصابات بالغة في غزة
التاريخ
12/15/2023 4:23:25 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 15 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جندي برتبة رقيب وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة، جنوب وشمالي قطاع غزة.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إلى مقتل الجندي وإصابة آخرين بإصابات خطيرة، من بينهم ضابطان، وقد تم إبلاغ عائلاتهم بذلك.
--(بترا)
ي أ/م ق/أس
15/12/2023 10:55:48
MENAFN15122023000117011021ID1107602122
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