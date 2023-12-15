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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بإصابات بالغة في غزة

12/15/2023 4:23:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جندي برتبة رقيب وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة، جنوب وشمالي قطاع غزة.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إلى مقتل الجندي وإصابة آخرين بإصابات خطيرة، من بينهم ضابطان، وقد تم إبلاغ عائلاتهم بذلك.
--(بترا)
ي أ/م ق/أس
15/12/2023 10:55:48

MENAFN15122023000117011021ID1107602122

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