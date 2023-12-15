النفط بتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.26 بالمئة إلى 76.81 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2 بالمئة مسجلة 71.73 دولار للبرميل.

وجاءت مكاسب النفط هذا الأسبوع وسط تراجع الدولار لأقل مستوى في 4 أشهر، وبدعم من التوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

15/12/2023 10:40:40