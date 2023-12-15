Friday, 15 December 2023 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط بتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

12/15/2023 4:23:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.26 بالمئة إلى 76.81 دولار للبرميل.
كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2 بالمئة مسجلة 71.73 دولار للبرميل.
وجاءت مكاسب النفط هذا الأسبوع وسط تراجع الدولار لأقل مستوى في 4 أشهر، وبدعم من التوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
15/12/2023 10:40:40

MENAFN15122023000117011021ID1107602121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث