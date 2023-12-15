يلين تدعو الصين للتخلّي عن سياستها الاقتصادية غير العادلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 15 كانون الأول (بترا)- دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مساء الخميس، الصين إلى التخلي عن "سياستها الاقتصادية الموجهة غير العادلة" لأنها تثبط عزيمة المستثمرين وتعاقب الاقتصاد الصيني والشركات الأميركية على حد سواء.
وقالت يلين في خطاب أمام مجلس الأعمال الأميركي-الصيني في واشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشائه، إنه "لفترة طويلة جدا، لم يتمكن العمال الأميركيون والشركات الأميركية من أن يتنافسوا على قدم المساواة مع نظرائهم في الصين"، وذلك بحسب واشنطن بوست.
وأضافت أنه إذا "ابتعدت بكين عن نهجها الاقتصادي الموجه في مجالي الصناعة والمال، فسيكون ذلك أفضل للصين" كما أنه سيكون مفيدا للشركات الأميركية.
وشددت على أن "دورا مهما للغاية للشركات العامة يمكن أن يعطل النمو ، كما أن دورا مفرطا للأجهزة الأمنية يمكن أن يعيق الاستثمارات".
وبحسب واشنطن فإن الملكية الفكرية للشركات الأميركية ليست محمية كما ينبغي في الصين، كما أن الحكومة الصينية تمنح الشركات الوطنية معاملة تفضيلية على حساب الشركات الأجنبية.
من جهة أخرى، يسعى أكبر اقتصادين في العالم مؤخرا إلى تخفيف التوترات الشديدة التي شهدتها علاقتهما الثنائية في السنوات الأخيرة، حيث قام العديد من مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن برحلات رسمية إلى الصين، من بينهم يلين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، عقد الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ قمة في كاليفورنيا اتفقا خلالها على استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين .
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
15/12/2023 10:38:02
MENAFN15122023000117011021ID1107602120
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