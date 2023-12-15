يلين تدعو الصين للتخلّي عن سياستها الاقتصادية غير العادلة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 15 كانون الأول (بترا)- دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مساء الخميس، الصين إلى التخلي عن "سياستها الاقتصادية الموجهة غير العادلة" لأنها تثبط عزيمة المستثمرين وتعاقب الاقتصاد الصيني والشركات الأميركية على حد سواء.

وقالت يلين في خطاب أمام مجلس الأعمال الأميركي-الصيني في واشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشائه، إنه "لفترة طويلة جدا، لم يتمكن العمال الأميركيون والشركات الأميركية من أن يتنافسوا على قدم المساواة مع نظرائهم في الصين"، وذلك بحسب واشنطن بوست.

وأضافت أنه إذا "ابتعدت بكين عن نهجها الاقتصادي الموجه في مجالي الصناعة والمال، فسيكون ذلك أفضل للصين" كما أنه سيكون مفيدا للشركات الأميركية.

وشددت على أن "دورا مهما للغاية للشركات العامة يمكن أن يعطل النمو ، كما أن دورا مفرطا للأجهزة الأمنية يمكن أن يعيق الاستثمارات".

وبحسب واشنطن فإن الملكية الفكرية للشركات الأميركية ليست محمية كما ينبغي في الصين، كما أن الحكومة الصينية تمنح الشركات الوطنية معاملة تفضيلية على حساب الشركات الأجنبية.

من جهة أخرى، يسعى أكبر اقتصادين في العالم مؤخرا إلى تخفيف التوترات الشديدة التي شهدتها علاقتهما الثنائية في السنوات الأخيرة، حيث قام العديد من مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن برحلات رسمية إلى الصين، من بينهم يلين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، عقد الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ قمة في كاليفورنيا اتفقا خلالها على استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين .

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

15/12/2023 10:38:02

