قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقالات والاقتحامات في الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الأول (بترا)- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في المدن والقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بتنفيذ المزيد من عمليات القتل والاقتحامات والاعتقالات ومداهمة البيوت وهدم بعضها.
وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، بعدة آليات عسكرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقام جنود الاحتلال بإلصاق بيانات تهديد للمواطنين على مداخل عدة مساجد ومتاجر في البلدة.
وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف وقرية شيوخ العروب شمال وشمال شرق الخليل، وداهمت عدة منازل.
وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة المعتقل حامد كايد صباح، وهدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي، في قرية عوريف جنوب نابلس.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية عوريف، وحاصرت منزل عائلة المعتقل صباح، وأخلت العائلة بالقوة، كما أخلت المنازل المجاورة، قبل أن تفجر المنزل، وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي.
وكانت قوات الاحتلال، داهمت المجلس القروي وعدة منازل، قبل أن تعتقل عددا من المواطنين.
واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بلدة سلواد وقرية المغير شمال شرق رام الله، وداهمت عدة منازل في بلدة سلواد و اقتحمت قرية المغير، ونشرت فرقة مشاة في أحيائها، واقتحمت عدة منازل.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قرية تلفيت جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل، مثلما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم، مما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين تركزت في منطقة "باب الزاوية" وشارع المقبرة وسط البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وداهمت قوات الاحتلال بعض منازل المواطنين وفتشتها واعتدت على عدد من ساكنيها واجرت فحصا لهواتفهم الخلوية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
15/12/2023 10:09:37
MENAFN15122023000117011021ID1107602119
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