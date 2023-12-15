قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقالات والاقتحامات في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في المدن والقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بتنفيذ المزيد من عمليات القتل والاقتحامات والاعتقالات ومداهمة البيوت وهدم بعضها.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، بعدة آليات عسكرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقام جنود الاحتلال بإلصاق بيانات تهديد للمواطنين على مداخل عدة مساجد ومتاجر في البلدة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف وقرية شيوخ العروب شمال وشمال شرق الخليل، وداهمت عدة منازل.

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة المعتقل حامد كايد صباح، وهدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي، في قرية عوريف جنوب نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية عوريف، وحاصرت منزل عائلة المعتقل صباح، وأخلت العائلة بالقوة، كما أخلت المنازل المجاورة، قبل أن تفجر المنزل، وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي.

وكانت قوات الاحتلال، داهمت المجلس القروي وعدة منازل، قبل أن تعتقل عددا من المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بلدة سلواد وقرية المغير شمال شرق رام الله، وداهمت عدة منازل في بلدة سلواد و اقتحمت قرية المغير، ونشرت فرقة مشاة في أحيائها، واقتحمت عدة منازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قرية تلفيت جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل، مثلما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم، مما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين تركزت في منطقة "باب الزاوية" وشارع المقبرة وسط البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وداهمت قوات الاحتلال بعض منازل المواطنين وفتشتها واعتدت على عدد من ساكنيها واجرت فحصا لهواتفهم الخلوية.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

15/12/2023 10:09:37