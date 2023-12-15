عشرات الشهداء والجرحى في غارات للإحتلال على خان يونس ورفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الأول (بترا)- استشهد العشرات من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.
وقد استشهد 4 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في مدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، مما أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.
وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ويأتي ذلك وسط قصف مستمر بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية على خان يونس التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما تدور مواجهات عنيفة منذ فجر اليوم بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول التوغل في حي الشجاعية شرق غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي ولغاية أمس الخميس إلى 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
15/12/2023 09:15:31
MENAFN15122023000117011021ID1107602118
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