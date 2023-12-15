عشرات الشهداء والجرحى في غارات للإحتلال على خان يونس ورفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- استشهد العشرات من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وقد استشهد 4 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في مدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، مما أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويأتي ذلك وسط قصف مستمر بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية على خان يونس التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما تدور مواجهات عنيفة منذ فجر اليوم بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول التوغل في حي الشجاعية شرق غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي ولغاية أمس الخميس إلى 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

15/12/2023 09:15:31