أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات ودافئة في باقي المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

وتبقى الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الأحد المقبل، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 11 درجة، وفي غرب عمان 17 - 9 درجة، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9 درجة، وفي مرتفعات الشراة 14 - 8 درجة، وفي مناطق البادية 21 - 9 درجة، وفي مناطق السهول 19 - 11 درجة، وفي الأغوار الشمالية 25 - 14 درجة، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15 درجة، وفي البحر الميت 25 - 15 درجة، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

15/12/2023 08:03:11