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ذكرى ميلاد علوية جميل.. لقبت بالمرأة الحديدية وفقدت اثنين من أبنائها

12/15/2023 4:23:08 AM
(MENAFN- Youm7) بمجرد ظهورها علي الشاشة تتوقع الدور الذي تقدمه، فقد برعت في تقديم دور المرأة المتسلطة أو الأم القاسية أو الحماه الشريرة ، ولعل ملامحها قد ساعدتها على إتقان مثل هذه الأدوار، هى الفنانة العظيمة علوية جميل والتى تحل اليوم الجمعة 15 ديسمبر ذكري ميلادها .



لم يكن اسمها الحقيقي هو علوية جميل ولكن كان "اليا صابات خليل مجدلاني" واختار لها هذا الاسم الفني الراحل يوسف بك وهبي، عندما قررت الالتحاق بفرقته المسرحية حيث وجد أن اسمها الحقيقي لا يتناسب مع الوسط الفني بسبب صعوبته فقرر تغيره، وقدمت علوية خلال فترة عملها بالمسرح العديد من الأدوار المبدعة حتي أنها لقبت برائدة المسرح العربي.



علوية جميل




تزوجت علوية مرتين الأولي وهي في عمر 15 وانجبت ثلاث أبناء هم إيزيس وجمال ومرسي ، ولكنها انفصلت بعد ثماني سنوات ، ثم وقعت في غرام الفنان الراحل محمود المليجي والذي بادلها نفس الشعور ، وبدأت قصة حبهما في مسرح يوسف وهبي ، وتزوجا ولكنهما لم ينجبا أطفالاً وظلت معه حتي وفاته وخلال فترة زواجهما تزوج عليها المليجي مرتين وفي احدي المرات قامت علوية بإجباره علي الطلاق بعد ثالث يوم زواج ، فكانت دائما تريد أن تحافظ علي بيتها وزوجها ولعل حبها له كان كبير لتستطيع أن تسامحه علي خيانته لها .



علوية جميل عاشت حياة مآساوية بسبب فقدها لإثنين من أبناءها ، فقد ماتت ابنتها الكبري إيزيس بعد أن مرضت وعجز الطب أن يعرف حينها سبب مرضها وكانت علوية حينها في المسرح وأرادت أن تعتزر عن المسرحية حتي تبقي بجوار ابنتها ولكن بسبب ضيق الوقت ولم يستطع وهبي وجود بديله أضطرت علوية الصعود علي المسرح وبعد انتهاء المسرحية ذهبت مسرعة للبيت لتجد ابنتها قد فارقت الحياة وكانت هذه هي الصدمة الاولي لها ، وتعد الصدمة الثانية هي غرق سفينة كان ابنها عليها وعرفت علوية بهذه الكارثة عندما كانت بالمسرح أيضاً ولكنها اصرت علي استكمال المسرحية وعاشت في مآساة بسبب هذا الفقد العظيم، واعتزلت علوية الفن عام 64 وظلت بجوار زوجها حتي توفي .














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