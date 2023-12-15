ليلى علوى تدخل المنافسات السينمائية بفيلمين يطرحان قريبًا

MENAFN - Youm7) تدخل النجمة ليلى علوى المنافسات على شباك التذاكر بفيلمين جديدين يعرضان قريباً، وذلك استمراراً للنشاط السينمائى التي تعيشه ليلى علوى في الفترة الأخيرة، اذ تنتظر عرض فيلمها الأول "آل شنب" في السينمات نهاية شهر ديسمبر الجارى وذلك بعد عرضه الأول فى مهرجان الجونة السينمائى فى الفترة من 14 – 21 ديسمبر.

ويشارك فيلم "آل شنب" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة، والفيلم يشارك في بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، وتظهر خلال الأحداث والدة أسماء جلال وشقيقة سوسن بدر ولبلبة وهيدى كرم.

فيلم ال شنب





أيضاً تنتظر ليلى علوى طرح فيلمها "مقسوم" بدور العرض قريباً، حيث بدأ القائمون على الفيلم في عمليات الدعاية بطرح البوستر الدعائى الأول تمهيداً لعرضه في السينمات، والفيلم بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

البوستر الاول لفيلم مقسوم

وتستعد ليلى علوى لبدء تصوير أحدث أفلامها "جوازة توكسيك" الذى يجمعها بالفنان بيومى فؤاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشاركها في البطولة نسرين طافش ومحمد أنور وملك قورة وتامر هجرس، والفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويحمع الفيلم بين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم "شوجر دادى" في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.



