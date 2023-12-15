المسرحي الكبير غنام غنام: دورة مهرجان المسرح العربي ببغداد ستكون الأكبر

MENAFN - Youm7) صرح الفنان العربي الكبير غنام غنام لليوم السابع عبر لقاء أجراه معه الكاتب جمال عبد الناصر لتليفزيون اليوم بأن الدورة المقبلة من مهرجان المسرح العربي والتي ستقام ببغداد بالعراق في شهر يناير 2024 ستكون الأكبر من حيث الكم والكيف، فعدد الأيام 9 أيام لأول مرة وهناك 136 مشارك في المؤتمر الفكري و20 كتاب جديد عن المسرح العراقي، وتكريم 36 فائز في المسابقات المختلفة بالمهرجان، ولدينا حوالي 600 مسرحي عربي في بغداد من كل الدول العربية .

وأضاف الفنان الفلسطيني الكبير وأحد كوادر الهيئة العربية للمسرح المنظمة للمهرجان بأن هناك 20 عرضا مسرحيا مشاركا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .

وأشار أن مدينة بغداد مدينة حية ونابضة وجمهورها غير عادي ومثقفيها ونقادها استثنائيين ، وهي مدينة ذات عمق ثقافي وتاريخي كبير ، ولذلك ستكون الدورة المقبلة كما أتوقع لها دورة استثنائية ومميزة .

جدير بالذكر أن الفنان الفلسطيني الكبير غنام غنام

شارك بعرضه "بأم عيني 1948 " من تأليفه وإخراجه وأدائه أيضا في الدورة 24 بمهرجان أيام قرطاج المسرحية ضمن برنامج مسرح العالم، والعرض يتعمق في القضية الفلسطينية بأسلوب وأداء مؤثر وصادق لفنان فلسطيني يوثق ويرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتي قام بها عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول "الأرض بتتكلم عربي"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالي يطرح أكثر من سؤال.

العرض يعد حلقة ثالثة بعد عرضين قدمهما الفنان غنام غنام وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى) ، والعروض الثلاثة لها منهجية هي أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح.







