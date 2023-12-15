فيصل خورشيد ينعى زوجته بتلك الكلمات بعد رحيلها نتيجة أزمة صحية

MENAFN - Youm7) نعى فيصل خورشيدزوجته بكلمات مقتضبة عبر حسابه على موقع فيس بوك وكتب: "زوجتي في ذمة الله ربنا يرحمك يا آمال"، وذلك بعدما طلب في بداية الشهر الجارى، وتحديداً قبل أسبوع فى الرابع من ديسمبر، الدعاء لها عبر حسابه على فيس بوك أيضاً.

وكان المونولوجيست

فيصل خورشيد

أعلن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن مرض زوجته وعلق، "فضلا وليس أمرا ادعوا لزوجتى بالشفاء فهى ترقد حاليا في العناية المركزة".





فيصل خورشيد ينعى زوجته





حزن فيصل خورشيد على فن المونولوج

كما أعرب مؤخرا المونولوجست فيصل خورشيد عن أسفه وحزنه الشديد لانقراض فن المنولوج الذى كانت مصر تشتهر به سنوات طويلة، وقال في تصريحه لـ"اليوم السابع": بصراحة أنا قررت اعتزال المنولوج مجبرًا ورغمًا عن أنفى وليس بإرادتى بعدما أنقرض هذا الفن، وأصبح فى طى النسيان وغير موجود بالمرة.

وأضاف خورشيد، فى حديثه، أنه قرر أن يغنى مهرجانات؛ لأنها هى التى ستكون الطريق للعيش حاليًا، خاصة أنها أصبحت مسيطرة على كل الاحتفالات والأفراح، موضحًا أنه بالفعل كتب منذ فترة أغنية، تقول كلماتها:

قررت أغير اسمى وهبقى حمو شيكا .. واخد تصريح نقابة اشمعنى حمو بيكا

هسيب المنولوجات ما بتأكلش عيش .. وأغنى أغانى شعبى وأسيب كمان بقشيش

أغنى أغانى حلوة نويت أعمل جروب .. ولو رفضوا الأغانى أرفعها على اليوتيوب







