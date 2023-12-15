طريقة عمل كيك السمسم في البيت بمكونات بسيطة

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- Youm7) يعتبر كيك السمسم من أفضل أنواع الكيك التي يمكن تناولها في البيت وتقديمها لأولادك أويمكن تقديمها في الحفلات الخاصة بأعياد الميلاد، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطورالتالية طريقة عمل كيك السمسم في البيت على طريقة الشيف مي صيام.
طريقة عمل كيك السمسم في البيت
طريقة عمل كيك السمسم : المكونات:
كوب دقيق
2 كوب دقيق ذرة
كيس بكينج بودر
4 بيضات
فانيليا
كوب عصير برتقال أولبن
كوب ونصف سكر
كوب زيت ذرة
نصف كوب سمسم
طريقة تحضير كيك السمسم:
يخلط الدقيق مع دقيق الذرة والبيكنج بودر جيدا
ثم ضعيها في
الخلاط يوضع البيض والفانيليا
والسكر والزيت واللبن ويخلط جيدا
ثم ضعي
السوائل على الدقيق ويخلط
ثم ضعيه في صينية مدهونة
سمن ومرشوشة سمسم
ثم ضعي علي الوجه طبقة سمسم
ويدخل فرن ساخن علي 180 لمدة 45 دقيقة
تقدم مع الشاي ولإضافة نكهة البرتقال يوضع بشر برتقال مع البيض وعصير برتقال بدلا من اللبن
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