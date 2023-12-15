Friday, 15 December 2023 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 أبراج تفضل العيش بمنزل مجاور لعائلاتها.. عشان يطمنوا عليهم ويرعوهم

12/15/2023 4:23:03 AM
(MENAFN- Youm7) عندما يتزوج أي شخص يبحث عن أقرب منزل مجاور لعائلته ليعيش بجانبهم ويطمئن عليهم بين الحين والآخر، ليشعر بالونس والأمان وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".


أبراج تفضل العيش بجوار عائلاتها

برج السرطان

يُعرف برج السرطان بطبيعته الاجتماعية وحبه الشديد لعائلته، لذلك فهو يفضل عندما يتزوج بأنه يعيش بمنزل مجاور لمنزل عائلته حتى يطمئن عليهم باستمرار ويراقب ظروفهم الصحية.


ابراج تفضل العيش بجوار عائلتها


برج الجدى

يعتبر مولود برج الجدي نفسه مسئول عن عائلته، وإنه بمثابة امتداد لهم، وهذا الشعور يدفعه للعيش بجوارهم، ليطمئن عليهم باستمرار، ويجلس معهم بعض الوقت، ويصطحب أطفاله إليهم ليتعلمون منهم القيم والأخلاق التي نشأ عليها.


رجل مع والديه


برج العذراء

يهتم مولود برج العذراء بأدق التفاصيل، ويرعى أحبائه طوال الوقت، حتى إنه يهتم عند اختياره لمنزله الجديد بأن يكون مجاور لمنزل عائلته، لأنه يدرك بأنه مسئول عنهم، ودائماً ما يتواصل معهم هاتفياً ويزورهم ويكون معهم أجمل الذكريات.


عائلة


برج الثور

يقدّر مولود برج الثور الاستقرار وغالباً ما يشعر بأنه ملتزم تجاه عائلته، لذلك يفضل أن يشترى منزل مجاور لهم، حتى يدعمهم ويرعاهم
ويشعر بأنه بذلك أتم واجبه تجاههم، كما يحرص طوال الوقت على تحسين علاقته بهم ويكون معهم أجمل الذكريات الجديدة التي يتذكرها فيما بعد.












MENAFN15122023000132011024ID1107602109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث